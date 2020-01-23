Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп примет участие в митинге противников абортов, заявила пресс-секретарь Белого дома Стэфани Гришем на своей странице в Twitter.

«Президент Дональд Трамп станет первым президентом США, посетившим «Марш за жизнь», — заявила она.

Гришем отметила, что шествие состоится в пятницу 24 января. Сам же Трамп на своей странице опубликовал приглашение организаторов мероприятия и добавил: «Увидимся в пятницу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол пригласил американского президента Дональда Трампа посетить процесс по его импичменту в Сенате и понаблюдать за «партийным фарсом» из ложи для зрителей.

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