Партизанск, Приморский край, , 05:49 — REGNUM В Приморье следователи закончили расследование уголовного дела в отношении организаторов экстремистской организации. Судьбу злоумышленников определит суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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Мужчина и женщина, проживающие в городе Партизанск, обвиняются по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По версии следствия, данные люди в период времени с 2017 года по 2019 год на территории Приморья осуществляли проведение собраний и выполняли иные действия, направленные на продолжение деятельности религиозного объединения, признанного судом экстремистским и запрещённым в России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пятерых приверженцев «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) судят в Волгограде.