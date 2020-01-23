Кампала, , 05:29 — REGNUM Уганда усиленно готовится к отражению наплыва саранчи со стороны границы с Кений, заявил премьер-министр страны Раукана Ругунда, сообщает «Синьхуа».

"Это чрезвычайная ситуация, и все ведомства и агентства должны находиться в повышенной готовности для реагирования на ситуацию», — заявил он.

Глава правительства Уганды также добавил, что министерство сельского хозяйства уже получило необходимые ресурсы для отражения нашествия саранчи. Тем не менее Ругунда призвал жителей Уганды сделать запасы пищи на всякий случай.

Отмечается, что саранча уже добралась до районов Самбуру и Туркана в Кении, которые расположены рядом у границы с Угандой.