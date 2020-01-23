Шэньян, Китай, , 05:02 — REGNUM Два случая заражения пневмонией, вызванной новым коронавирусом были выявлены в провинции Ляонин на Северо-востоке Китая, который является пограничным с Россией округом Китая сообщает 22 января газета China Daily.

Один пациент был выявлен в потовом городе Далянь, а другой — в столице региона, городе Шэньяне. Они оба были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии, им показывается необходимая медицинская помощь. Всего под наблюдением находится 87 человек, с которыми заразившиеся имели тесный контакт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае уже зафиксировано более 570 случаев заражения новым коронавирусом в 27 регионах по всей стране, 17 человек скончались.

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