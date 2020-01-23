Красноярск, , 05:00 — REGNUM В четверг, 23 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха −8… −6 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ночью с 23 на 24 января, ожидается до — 7 °C.

Скорость юго-западного, южного ветра — 3−5 м/с. На порывах до 10 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В пятницу, 24 января, в Красноярске потеплеет до — 1 °C днём и ночью.

В субботу, 25 января, в Красноярске ожидается до +1 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 22 января было зафиксировано ухудшение качества воздуха, вызванное метеорологическими условиями, неблагоприятными для рассеивания в атмосфере вредных примесей.

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