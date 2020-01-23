Владивосток, , 05:23 — REGNUM В течение 2020 года в Приморье будет введено 1220 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Большая часть мест придется на новые детские сады, остальные — на уже существующие дошкольные образовательные организации.

Всего в 2020 году в Приморье будет открыто семь новых детских садов общей вместимостью 1165 мест, 255 из которых предназначены для воспитанников ясельных групп в возрасте до трёх лет. Дошкольные учреждения начнут работать во Владивостоке по адресам: Кипарисовая, 4, Крыгина, 84, и Маковского, 157а. Еще одна образовательная организация расположится в микрорайоне «Снеговая Падь». Кроме того, новые детские сады появятся в Дальнереченске и Большом Камне, селе Хмыловка Партизанского района.

Как сообщало ИА REGNUM, город Владимир ожидает от федеральных властей поддержки в строительстве детских садов