Пекин, , 04:13 — REGNUM Вендоры не должны задирать цены на респираторные маски, говорится в заявлении интернет-магазина Taobao, принадлежащего китайскому гиганту электронной коммерции Alibaba, передает 22 января агентство Синьхуа.

Магазин разослал соответствующее сообщение всем вендорам, торгующими на данной площадке. В компании сообщили, что она начала официально выделять субсидии, дабы убедиться, что все покупатели могут приобрести маски по разумным ценам.

Как и Taobao, другая площадка Tmall в достаточном количестве имеют запасы респираторных масок. Службы доставки продолжат работать и во время празднования Китайского Нового года.

Напомним, что новый коронавирус, которым в Китае уже заразились более 570 человек, привел к росту спроса на респираторные маски в стране.