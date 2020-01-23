Ухань, Китай, , 03:00 — REGNUM Один человек, страдающий пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Ухане, как ожидается, поправится после экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Женщина по фамилии Ху возрастом 53 года находилась в критическом состоянии с момента, как была переведена в Госпиталь Чжунань при Уханьском университете 17 января, где ей оказывается помощь посредством ЭКМО.

ЭКМО выполняет функцию искусственного легкого и может «заменить» легкие пациента, если те серьезно повреждены в связи с вирусом, позволяя насыщать кровь кислородом и оказывать помощь пациенту, заявили в госпитале.

По мере восстановления легких и перехода к нормальному функционированию, ЭКМО более не понадобится. Стало известно, что пациент более не находится в критическом состоянии и сможет покинуть госпиталь уже на этой неделе.

Напомним, что в Китае новым коронавирусом 2019-nCoV уже заразились 440 человек, 17 пациентов умерли.

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