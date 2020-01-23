Пхеньян, , 05:22 — REGNUM С 22 января власти Северной Кореи приняли решение закрыть границу для всех иностранных туристов, опасаясь проникновения на территорию КНДР нового коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти Китая ввели временный запрет на выезд для жителей города Ухань

Опасаясь распространения коронавируса, руководство КНДР пошло на решительные меры, временно отказавшись от приёма иностранных туристов, несмотря на возможные потери от недополученной прибыли. В сообщении на сайте северокорейского туроператора Young Pioneer Tours размещена инструкция для тех, кто уже оплатил путёвки.

«В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей», — говорится в сообщении турагентства.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти запретили жителям города Ухань покидать муниципалитет. Запретительные меры носят временный характер.