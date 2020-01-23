Токио, , 02:36 — REGNUM Разработка восьмой части игры Resident Evil была перезапущена. Об этом 22 января сообщил портал Comicbook.

Издание обратило внимание на публикацию инсайдера, известного под ником AestheticGamer, который написал на своей странице в Twitter, что после релиза ремейка Resident Evil 3 фанаты могут не ждать выхода никаких игр по франшизе в «ближайшие несколько лет».

Он сообщил, что игра Resident Evil 8 находилась в разработке «с конца 2016 года», однако в 2017 году проект был поставлен на паузу из-за нехватки сотрудников по причине работы Capcom над дополнениями к Resident Evil 7 и Resident Evil 2.

«Он (проект Resident Evil 8 — ИА REGNUM) фактически был официально отменен и перезагружен лишь 6−7 месяцев назад», — написал AestheticGamer.

Напомним, Capcom запланировала релиз Resident Evil 3 Remake на 3 апреля 2020 года. Новый трейлер игры был опубликован 15 января 2020 года.

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