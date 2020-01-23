Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Геймерам удалось разгадать «великую» головоломку игры Destiny 2 про коридоры времени (Exploring the Corridors of Time). Об этом 23 января сообщил портал Gamespot.

Отмечается, что для достижения этой цели тысячам игроков потребовалось сотрудничать друг с другом, для координации они использовали форум Reddit и соцсеть Twitter.

Результатом коллективной работы сначала стала электронная таблица EXCEL, а затем и большая карта. Когда геймерам удалось добраться до сердца лабиринта они, к своему большому удивлению, нашли там винтовку Fusion.

Напомним, квест Exploring the Corridors of Time стартовал в Destiny 2 14 января 2020 года. В декабре 2019 года глава PR-отдела студии BungieДэвид Дэйг сообщил геймерам, что разработчики не планируют в ближайшее время заниматься разработкой третьей части Destiny. Он сказал, что вместо этого они намерены сосредоточиться на новых сезонах Destiny 2.

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