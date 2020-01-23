Оттава, , 02:06 — REGNUM Облачный игровой потоковый сервис Project xCloud компании Microsoft будет запущен в Канаде 29 января 2020 года. Об этом 23 января сообщил портал Engadget.

После запуска службы канадские геймеры получат возможность регистрироваться на сайте и доступ к более, чем 50 играм, в том числе к Gears 5 и Tekken 7. Они смогут запускать их на своих смартфонах или планшетных ПК, работающих под управлением Android.

Напомним, ранее Microsoft сообщила, что в 2020 году она планирует запустить Project xCloud в Индии, Японии и странах ЕС. Стоит отметить, что сервис пока что работает тестовом ознакомительном режиме.

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