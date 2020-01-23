Чанша, Китай, , 01:44 — REGNUM Новый авиарейс был запущен между столицей центральной китайской провинции Хунань городом Чанша и японской Окинавой, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Рейс авиакомпании 9Air будет летать по вторникам, четвергам и субботам. Исходящий рейс будет вылетать из Чанша в 12:15 по Пекину и приземляться в Окинаве в 15:36 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из Окинавы в 16:40 и прибывать в Чанша в 19:10 по Пекину.

В настоящее время Чанша уже имеет прямую воздушную связь с 35 городами в 13 странах и регионах мира, сообщили в Международном аэропорту «Хуанхуа» города Чанша.

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