Хух-Хото, Китай, , 01:38 — REGNUM Власти Внутренней Монголии на севере Китая запретили продажу мяса птицы и диких животных в региональной столице городе Хух-Хото в связи с новым коронавирусом, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Город начал осуществлять запрет продажи мяса на сельскохозяйственных рынках, ярмарках и супермаркетах с 22 января. Власти призывают местных жителей сообщать властям, если мясо все же будет найдено на прилавках. Кроме того, всякого, кто почувствует недомогание, немедленно обращаться в больницу.

Напомним, что по имеющимся на данный момент данным, в общей сложности 444 случаев пневмонии, связанной с новым коронавирусом и 17 смертей от нее, было зафиксировано в центральной китайской провинции Хубэй.