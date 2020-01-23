Женева, Швейцария, , 01:34 — REGNUM Необходимость объявления режима ЧС из-за нового коронавируса, выявленного в Китае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит обсуждать 23 января. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 22 января, на пресс-конференции по итогам первого дня экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям.

По словам Гебрейесуса, для принятия решения комитету «нужно больше информации», поэтому дискуссия продолжится на следующий день. Он оценил ситуацию с новым коронавирусом, как «сложную» и высоко оценил сотрудничество ВОЗ с властями Китая, которые «приняли все меры для реагирования на вспышку».

По итогу первого дня заседания комитет ВОЗ оказался не готов рекомендовать ввести ограничения на поездки в Китай и принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января власти Китая ввели временный запрет на выезд для жителей города Ухань в провинции Хубэй в связи с распространением нового типа коронавируса.

В свою очередь, МИД Франции рекомендовал своим гражданам не совершать в ближайшее время поездки в город Ухань в Китае в связи распространением нового типа коронавируса и ограничениями на перемещения, введёнными в регионе властями Китая.

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