Пекин, , 01:32 — REGNUM Напавший на людей с ножом в госпитале Пекина мужчина был арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Арест Цуй Чжэнго был одобрен Пекинской народной прокуратурой спустя день после того, как мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, был передан прокуратуре.

Четыре человека, включая троих медицинских работников получили ножевые ранения во время ножевой атаки на Пекинский госпиталь Чаоян, которое было совершено 20 января. Их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел в 14:00 по Пекину, когда 36-летний Цуй напал на людей с кухонным ножом, а затем сбежал с места преступления. Позднее он был задержан сотрудниками полиции и охраной госпиталя.