Кембридж, Великобритания, , 01:06 — REGNUM Разработчики из компании The Ninja Theory анонсировали новую «экспериментальную» игру Project: Mara, которая станет «реальной» демонстрацией «психических ужасов». Об этом 22 января сообщил журнал PC Gamer.

Представители студии отмечают, что они поставили перед собой задачу «точно и реалистично воссоздать психические ужасы», опираясь на исследования и результаты «реальных опытов».

«Project: Mara будет экспериментальным продуктом и демонстрацией того, что может стать новой средой повествования», — сообщил коммерческий директор Ninja Theory Дом Мэтьюз.

Соучредитель компании Тэймим Антониадс также сообщил, что в игре будут задействованы лишь один персонаж и одна локация.

Студия The Ninja Theory ранее выпустила игру Hellblade: Senua’s Sacrifice, важной составляющей котороя является безумие героини по имени Сенуа, которая воспринимает окружающий мир через призму своего психоза. Для того, чтобы наиболее правдоподобно показать её состояние, разработчики обратились за консультациями к профессору Кембриджского университета Полу Флетчеру.

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