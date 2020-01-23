Пекин, , 01:00 — REGNUM Бывший председатель Высшего народного суда провинции Аньхой на востоке Китая был исключен из Компартии Китая за множественные нарушения законов и партийной дисциплины, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Чжан Цзянь, который также является бывшим секретарем ведущих партийных членов в суде утратил свои идеалы и убеждения, а также лояльность Партии, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Расследование показало, что Чжан препятствовал расследованию властей, нарушил свод норм и правил из восьми пунктов Компартии Китая, а также занимался самообогащением за счет занимаемой им должности. При этом, он даже не продемонстрировал ни малейших следов раскаяния после 18-го Съезда Компартии Китая. Все его незаконные накопления были изъяты, а дело его передано в прокуратуру для дальнейшего расследования.

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