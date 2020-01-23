Пекин, , 00:53 — REGNUM Во время предстоящих новогодних праздников в Китае ожидается в среднем 1,87 млн поездок за рубеж и из-за рубежа, сообщили Национальной иммиграционной администрации Китая, передает 22 января агентство Синьхуа.

Отмечается, что это на 2% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Говорится также, что средний дневной поток туристов в ключевых аэропортах Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Чэнду, как ожидается, достигнет 77 тыс., 116 тыс., 56 тыс. и 22 тыс. соответственно.

Порт Гунлэй, который связывает материковую часть Китая с Макао, как ожидается, зафиксирует в среднем 409 тыс. входящих и исходящих поездок за указанный период, что на 14% выше, чем годом ранее. Поток туристов во всех портах, связывающих материк с Гоконгом снизится.

Напомним, что Китайский Новый год в этом году выпадает на 24 января, а сорокадневный транспортный пик, который уже начался, продлится с 10 января по 18 февраля.

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