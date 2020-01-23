Париж, , 00:49 — REGNUM МИД Франции рекомендовал своим гражданам не совершать в ближайшее время поездки в город Ухань в Китае в связи распространением нового типа коронавируса и ограничениями на перемещения, введёнными в регионе властями Китая. Об этом 22 января сообщается сайте ведомства.

Как следует из заявления, французским гражданам рекомендуется учесть введённый властями Китая режим приостановки перевозок, который вступит в силу в Ухане с 23 января, и «отложить любые поездки в этот регион».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января власти Китая ввели временный запрет на выезд для жителей города Ухань в провинции Хубэй в связи с распространением нового типа коронавируса.

Также в городе Ухань приостановлена работа городского метро и автобусов. В том числе, с утра 23 января будут прекращены рейсы с вокзалов и из аэропортов.

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