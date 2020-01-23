Эр-Рияд, , 00:32 — REGNUM Саудовская Аравия начнет проверять пассажиров, прибывающих из Китая, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа на свою территорию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

Ведомство сообщает, что досмотру подвергнуться все пассажиры, прибывающие прямыми или транзитными рейсами из Китая. Также саудовский минздрав посоветовал гражданам королевства воздержаться от поездок в города, где был зафиксирован коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти ввели временный запрет на выезд из города Ухань, где произошла вспышка заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. По последним данным, в Китае зафиксированы 473 случая заболевания новым вирусом.

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