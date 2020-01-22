Курган, , 23:03 — REGNUM В Курганской области две общественные организации — «Дети войны» и «Союз советских офицеров» — обратились к главе региона с обращениями об установке бюста Иосифа Сталина в Парке Победы столицы Зауралья. Деньги на монумент общественники соберут сами, говорится в письменных просьбах.

Ранее с аналогичной идеей выступили члены курганского отделения КПРФ. «Союз советских офицеров» просит губернатора прислушаться к просьбам земляков, отбросив в сторону «все политические спекуляции относительно непререкаемого авторитета в народе исторического значения имени Сталина».

Отметим, что бюсты Иосифа Сталина в последние годы стали появляться в крупных городах России. К примеру, бронзовый бюст «вождю народов» открыли 20 декабря 2019 года в Волгограде. В Якутии полгода назад установлен шестой памятник Сталину.

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