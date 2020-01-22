Красноярск, , 22:57 — REGNUM В Красноярске 22 января зафиксировано ухудшение качества воздуха, вызванное метеорологическими условиями, неблагоприятными для рассеивания в атмосфере вредных примесей. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Повышение степени загрязнения в разных районах города фиксируют установленные общественниками датчики системы nebo.live, в соответствии с которыми степень загрязнения к концу дня 22 января ещё усилилась.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также подтвердили, что метеорологические условия, зафиксированные на данный момент в Красноярске, способствуют кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Управлением прогнозируется вторая группа загрязнения — «повышенное».

Отмечается, что загрязнение будет сохраняться, пока не изменится установившаяся в Красноярске морозная, маловетреная погода: температура воздуха до −20… −15 °С и южный ветер до 2−4 м/с. По прогнозу синоптиков, некоторое потепление может прийти в краевую столицу уже 23 января, но ветер останется слабым.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности — так называемое чёрное небо — последний раз объявлялись в Красноярске 10 января.

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