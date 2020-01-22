Москва, , 22:40 — REGNUM Роскомнадзор до конца января ожидает от Facebook и Twitter ответа на запрос о локализации баз персональных данных российских пользователей. Об этом сообщил 22 января глава ведомства Александр Жаров.

«Мы направили в компании Facebook и Twitter запросы 31 декабря, пока ответ не получен. Регламентный срок ответа — 31 января», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, в минувшем году Роскомнадзор инициировал административное производство в отношении Facebook и Twitter после того, как компании не предоставили отчётов о локализации баз данных российских пользователей в России.

По решению суда компании были оштрафованы на три тысячи рублей. После этого Twitter обжаловал данный вердикт в Верховном суде России, а Facebook не стал выплачивать штраф.