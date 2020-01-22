Сочи, Краснодарский край, , 22:22 — REGNUM В Сочи, в образовательном центре «Сириус» в среду, 22 января, прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с российскими студентами. Темой встречи стали реализация национальных проектов, профориентация и будущее трудоустройство молодежи, грантовая поддержка преподавателей и учащихся.

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«Встреча Президента РФ со студентами в Сириусе — очень полезное мероприятие. Сириус — общепризнанный центр работы с талантливыми студентами и школьниками. Там регулярно устраиваются значимые для всей системы образования события, с тем чтобы не только отобрать талантливых ребят, но также провести различные инженерные, медицинские, гуманитарные мастер-классы, лекции по информационным технологиям. И в это смысле внимание первого лица государства к Сириусу, конечно, вдохновляет всех присутствующих, всех участников встреч — как студентов, так и преподавателей, которые там работают», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов.

«За годы своей работы я не помню, чтобы какой-нибудь из руководителей страны, Советского Союза или Российской Федерации, уделял бы так много внимания поиску талантов, причем в самых разных сферах — не только науки, но и культуры, искусства. Сферы самые различные, причем важно то, что в науке, например применяются мультидисциплинарные принципы обучения. Изучаются биотехнологии, композиционные материалы, энергетические новации, которые позволяют, например, оптимизировать энергоснабжение. Поэтому встречу президента со студентами в Сириусе мы оцениваем максимально положительно, смотрим, учимся», — отметил ректор НИЯУ «МИФИ».

"Мы же помним, как 20 — 25 лет тому назад все стремились куда-то уехать. Куда угодно, только бы не жить в России. И сейчас некоторая фракция людей, стремящихся уехать, тоже осталась, но она сократилась в разы. И в этом смысле девиз «Россия — страна возможностей» отражает именно эту ситуацию. Да, где-то пока еще трудно. Но везде трудно. Если ты уехал на Запад, то тебе тоже трудно — ты начинаешь там работать, бороться за существование в чуждой среде. И поэтому очень важно показать, в России ценят талант, что слова о том, что «каждый ребенок талантлив» — ну пустой звук. Государство ставит задачу доказать, что надо найти способ выявить и развить таланты в наших детях, в нашей молодежи. Надо найти возможность максимально применить эти таланты, надо, чтобы человек верил в свои силы. И гордился, что он родился в России», — подчеркнул он.

«На мой взгляд, все те патриотические мотивы, которые сейчас часто звучат ‑ и то, что связано с нашей историей, с Победой в Великой отечественной войне — все они говорят о том, что надо гордиться, что ты в России, а не завидовать тем людям, которые живут в других странах», — завершил свой комментарий Михаил Стриханов.

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