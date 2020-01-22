Санкт-Петербург, , 22:18 — REGNUM Петербургские власти не в состоянии ускорить реставрацию здания Санкт-Петербургской Консерватории им. Римского-Корсакова на Театральной площади. Об этом заявил 22 января глава городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макаров напомнил, что здание Консерватории находится в федеральной собственности, а заказчиком реставрации является дирекция Минкультуры на Северо-Западе. По его сведениям, процесс так и не сдвинулся.

«Да, это проблемный объект, на нем не производятся никакие работы», — сказал Макаров.

Сейчас контракт с предыдущим подрядчиком реставрации расторгнут, но требуется корректировка всего проекта. Первый госконтракт был заключен еще в 2014 году с компанией «Балтстрой», но затем петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, контролирующего компанию, арестовали по обвинению в контрабанде. Подрядчик сменился в 2017 году, но это не помогло.

«Сейчас работы там не ведутся, это точно так же нас беспокоит, но повлиять на Министерство культуры мы не имеем возможности», — сокрушается Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно о затянувшемся сверх всякой меры ремонте Консерватории резко высказался руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Гергиев опасается, что такая же судьба может ждать и основную сцену Мариинского театра, и, чтобы не допустить этого, театр пока не закрывается на реконструкцию.

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