Неаполь, Италия, , 21:44 — REGNUM Неаполитанские карабинеры выявили новую мафиозную группировку, которая ведет в городе активную деятельность, и начали борьбу с ней, передает информагентство ANSA в среду, 22 января.

Местные СМИ подробно рассказывают о том, какие районы города, по данным полиции, уже «покрываются» деятельностью новой структуры и в противодействие с какими конкурентами она успела вступить.

Сотрудники правоохранительных органов уже арестовали 34 человека, которых подозревают в причастности к деятельности новой группировки.