Давос, Швейцария, , 21:39 — REGNUM Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как из-за фейковой новости из банкоматов банка буквально за полдня сняли 250 млрд рублей. Об этом Кузнецов поведал журналистам в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Кузнецова, было это в декабре 2014 года. Тогда западные страны стали вводить против России санкции из-за Крыма и Донбасса, и активно циркулировали слухи, что Россию вот-вот отключат от международных платежных систем, в частности, от системы Visa.

И вот появился слух о том, что с 00:00 1 января 2015 года все карты Visa якобы перестанут работать в России. Эту новость подхватили СМИ. В итоге люди бросились снимать деньги со своих карточек.

«В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка», — рассказывает Кузнецов.

Он отметил, что большинство банкоматов Сбербанка в этот день очень быстро опустели.

«Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», — отметил Кузнецов.

Сбербанку пришлось перевести все свои службы, отвечающие за наличные деньги и их транспортировку, в круглосуточный режим работы. Благодаря этому удалось избежать массовой паники. В последующие дни ситуация нормализовалась.