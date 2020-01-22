Санкт-Петербург, , 21:41 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в связи с эпидемической ситуацией, сложившейся в КНР в связи с коронавирусной инфекцией, усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Об этом вечером в среду, 22 января, сообщает пресс-служба управления.

«Усилен контроль на границах, приняты дополнительные меры по выявлению больных с признаками инфекционного заболевания, прибывших из неблагополучных регионов мира», — отметили в управлении надзорного ведомства.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Как сообщалось, в петербургском международном аэропорту «Пулково» всех пассажиров, прибывших из КНР, проверяют с помощью тепловизоров.

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Напомним, 22 января стало известно, что из аэропорта «Пулково» был экстренно госпитализирован пассажир, прибывший в город из Китая. 23-летний гражданин РФ возвращался из Шанхая, в самолете он почувствовал себя плохо, после приземления обратился к врачам медпункта аэропорта, после чего был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Туда же сегодня был доставлен 20-летний гражданин КНР. Однако вечером медикам удалось установить, что у туриста из поднебесной ОРВИ, коронавирус не подтвердился.

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