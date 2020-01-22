Великий Новгород, , 21:29 — REGNUM Новгородская областная дума сегодня, 22 января, запретила продавать бестабачные жевательные и сосательные смеси с никотином несовершеннолетним. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, такие поправки приняты в региональный закон об ограничении на территории региона розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина.

Документ представил парламентариям депутат Михаил Галахов («Единая Россия»), который обратил внимание, что запрет на торговлю снюсами (сосательным табаком) установлен Госдумой ещё в 2015 году, но с тех пор среди детей и подростков активно распространяются смеси без табака, но пропитанные никотином.

«Молодёжь считает их безвредными, но мнение о том, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не приносят, — ошибочно», — отметил Галахов. Он пояснил, что «это вещества без табака, но с ещё более устойчивой дозой никотина».

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова подтвердила вред таких смесей и напомнила, что ведомство усилило контроль за оборотом никотинсодержащей продукции. О жёсткой позиции в отношении подобных смесей заявил на заседании и представитель регионального минздрава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Андрей Никитин призвал региональных депутатов ускорить принятие закона, запрещающего продажу никотинсодержащих смесей подросткам после того, как увидел их в продаже «на самом видном месте».

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Он также заявил о многочисленных обращениях жителей региона о том, что школьники без проблем могут приобрести такие «конфеты» даже рядом со школами.

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