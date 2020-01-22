Тверь, , 21:13 — REGNUM В Тверской области завершаются работы по реконструкции автомобильной дороги к строящемуся Ржевскому мемориалу — от федеральной трассы М-9 «Москва-Балтия», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам совещания в облправительстве, которое 22 января провёл губернатор Игорь Руденя. Основной объём работ на объекте уже выполнен.

«Монумент, который создается в Ржеве — это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», — отметил ранее Игорь Руденя.

Протяжённость дороги к мемориалу составит около одного километра, в рамках реконструкции её расширят до четырёх полос и оборудуют съезды и выезды с территории мемориального комплекса. До 9 Мая, когда по всей стране будет отмечаться 75-летие Победы, а в Тверской области запланировано открытие мемориала, планируется привести в нормативное состояние подъездные пути к расположенной вблизи мемориала площадке Международной поисковой экспедиции «Калининский фронт», а также обеспечить безопасность дорожного движения на этом участке. Игорь Руденя также поручил подготовить предложения по проекту реконструкции подъезда к Ржеву от федеральной трассы М-9 через деревню Хорошево.

Напомним, проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Верхневолжье взяло на себя создание всей необходимой инфраструктуры комплекса. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» — 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме. Открытие мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.