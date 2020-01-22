Апшеронский район, Краснодарский край, , 20:55 — REGNUM Уголовное дело в отношении юноши-сироты, обвинявшегося в хищении после расчистки школьного двора от упавших веток, закрыто за примирением стороны.

«Дело, уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон», — цитирует РИА Новости представителя аппарата Апшеронского районного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юношу-сироту обвинили в хищении имущества после того, как он убрал упавшее на дорогу дерево. Он распилил уже отломившиеся ветки и ствол и отнёс на свой двор, однако в отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ущерб оценили в 66 тыс. рублей. За молодого человека вступились местные жители, история попала в СМИ.

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