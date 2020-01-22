Ставрополь, , 20:51 — REGNUM Количество аварий снизилось на дорогах Ставропольского края, сообщил 22 января журналистам замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Ворошилов.

По его словам, в 2019 г. на дорогах Ставрополья устранили 17 опасных участков, проведя дорожный ремонт. В результате заметно снизилось количество ДТП и, соответственно, смертность на дорогах — на десять процентов.

Ворошилов отметил, что в 2020 г. интенсивный ремонт дорог продолжится, будет устранено ещё 16 опасных точек. Работа проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Отметим, что в 2018 г. на Ставрополье насчитывалось порядка ста участков повышенной аварийности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря минувшего года была закончена реконструкция участка региональной трассы Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская.

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