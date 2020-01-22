Архангельск, , 20:50 — REGNUM В 2019 году в Архангельской области родились 9723 ребёнка: 5020 мальчиков и 4703 девочки.

Как сообщили ИА REGNUM в Агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области, в прошлом году на свет появилось 146 двойняшек и три тройни. Чаще всего детям давали имена: Кирилл, Роман, Михаил, Иван, Егор, Елизавета, Алиса, Екатерина, Виктория, Полина. Среди редких имен фигурируют Яросвет, Яромир, Еремей, Тарас, Игнатий, Радислав и Радислава, Степанида, Святослава, Прасковья.

Стоит отметить, что жители области стали реже разводиться. В 2019 году показатель по государственной регистрации расторжения брака составил 4699 актов, в отличие от 4905 актов в 2018 году. Зарегистрировали свои отношения в прошлом году 6698 жителей региона, при этом 97 браков зарегистрировано с иностранцами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в регионе родилось 10 804 ребенка.