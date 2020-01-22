22 Января
 
21:37

Владимир Путин на встрече в образовательном центре «Сириус». Фото: Kremlin.ru

21:13

Президент РФ Владимир Путин поддержал НИУ ВШЭ в ходе общения с одним из студентов вуза.

«Мы стараемся все сделать для того, чтобы ваш вуз развивать: он растет и растет. Я очень рад, будем и дальше это поддерживать», — сказал Путин.

20:49

«В детских садах нужно внедряться систему предшкольной подготовки, и нужно, чтобы дети из семей с любыми доходами находились в одинаковых стартовых условиях», — обратил внимание президент.

Читайте также: Путин выступил за дошкольную подготовку в детских садах

20:48

Для успеха нацпроектов каждый должен хорошо делать своё дело — Путин

Отвечая на вопрос участника встречи о том, чем конкретно молодёжь может помочь в реализации национальных проектов, президент ответил: «Хорошо делать своё дело».

20:48

В России будут введены гранты для педагогов — Путин

В России планируется ввести гранты для педагогов, об этом 22 января в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. С предложением о поддержке преподавателей грантами, что бы они «смогли воспитать ещё больше грантополучателей», обратилась одна из участниц.

20:47

Президент РФ Владимир Путин призвал задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере.

«Нужно подумать о том, как во всей социальной сфере постепенно внедрять отраслевую систему оплаты труда, укреплять там составляющую, связанную с окладом, чтобы выплаты компенсационные и стимулирующие не терять», — отметил Путин.

Об этом: Путин: нужно думать об отраслевой системе оплаты труда в соцсфере

20:47

Президент РФ Владимир Путин предположил, что введение института некоего «наставника» над главой государства могло бы привести к двоевластию. Об этом он заявил в Сочи, отвечая на вопрос одной из участниц встречи о перспективах после 2024 года. В частности, девушка напомнила про опыт Сингапура, где была должность министра-наставника.

Об этом: Путин раскритиковал идею «наставника» над президентом

20:47

«При поступлении в высшие учебные заведения главным критерием должны быть знания, а не спортивные достижения. Если какие-то преференции есть, то это было сделано наверняка чтобы привлечь внимание к медальным видам спорта. Но в целом я считаю, что если есть преференции, то они должны распространяться на все виды спорта, в том числе и на те, которые олимпийскими не являются. Я сам начинал с самбо, это не олимпийский вид спорта. У нас есть национальные виды спорта, и это мы должны поддерживать. Надо будет посмотреть», — отметил Путин, отвечая на вопрос участницы встречи.

Об этом: Путин: при поступлении в вуз главный критерий знания, а не спортдостижения

20:46

«Для таких творческих людей, как преподаватели, важен престиж профессии в широком смысле слова, в обществе нужно воспитывать бережное отношение к учителю, уважительное отношение к учителю, это наша общая задача — и государства, и СМИ, и общественности. Ничего не может быть важнее родителя и учителя», — считает Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин: Ничего не может быть важнее родителя и учителя

20:45

Заседание Госсовета по вопросам развития науки планируется провести в ближайшее время. Об этом 22 января заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус».

"Мы в ближайшее время планируем провести совет по науке и президиум Госсовета, посвященный той же теме, развитию науки и инноваций, сделаем это совмещенно», — отметил Путин.

Читайте также: Вопросы развития науки Путин намерен вынести на Госсовет

20:44

Президент РФ Владимир Путин пообещал попросить главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову и её предшественника на этом посту, Владимира Мединского, заняться вопросами развития русского фольклора.

«Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов творчества в регионах России, но делаем пока ещё недостаточно», — сказал Путин.

20:44

Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём

Президент РФ Владимир Путин поздравил российское студенчество с Татьяниным днём, который отмечается 25 января.

20:44

Возможности для профессионального роста молодых людей должны использоваться максимально широко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос студента из Челябинской области на встрече в центре «Сириус» в Сочи 22 января.

Об этом: Путин призвал шире использовать возможности роста для молодых людей

20:43

Президент РФ Владимир Путин призвал ввести в школах профориентацию уже с первого класса.

«Когда профориентацию нужно начинать, если серьезно говорить, то ребенок сначала должен набраться общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться, но роль, миссия педагога — в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка, и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности», — сказал Путин.

20:43

Экс-министр Мединский без работы не останется — Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры России Владимир Мединский, который не вошел в состав нового правительства Михаила Мишустина, без работы не останется.

20:42

Президент РФ Владимир Путин призвал прекратить «безразмерно раздувать вузы» в крупных городах РФ.

«Нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле слова», — сказал Путин.

20:40

Нужно прекратить «бесконечно раздувать» столичные вузы — Путин

«Мы должны сделать всё для подготовки хороших профессиональных кадров на местах. Для этого нужно развивать вузы на местах — где люди живут, учатся, там они должны найти место работы. Нужна связь с работодателями, во-первых. Во-вторых, нужно прекратить бесконечно раздувать вузы в Москве, Санкт-Петербурге», — отметил Владимир Путин.