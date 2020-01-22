Владимир Путин на встрече в образовательном центре «Сириус». Фото: Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поддержал НИУ ВШЭ в ходе общения с одним из студентов вуза.
«Мы стараемся все сделать для того, чтобы ваш вуз развивать: он растет и растет. Я очень рад, будем и дальше это поддерживать», — сказал Путин.
«В детских садах нужно внедряться систему предшкольной подготовки, и нужно, чтобы дети из семей с любыми доходами находились в одинаковых стартовых условиях», — обратил внимание президент.
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Для успеха нацпроектов каждый должен хорошо делать своё дело — Путин
Отвечая на вопрос участника встречи о том, чем конкретно молодёжь может помочь в реализации национальных проектов, президент ответил: «Хорошо делать своё дело».
В России будут введены гранты для педагогов — Путин
В России планируется ввести гранты для педагогов, об этом 22 января в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. С предложением о поддержке преподавателей грантами, что бы они «смогли воспитать ещё больше грантополучателей», обратилась одна из участниц.
Президент РФ Владимир Путин призвал задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере.
Об этом: Путин: нужно думать об отраслевой системе оплаты труда в соцсфере
Президент РФ Владимир Путин предположил, что введение института некоего «наставника» над главой государства могло бы привести к двоевластию. Об этом он заявил в Сочи, отвечая на вопрос одной из участниц встречи о перспективах после 2024 года. В частности, девушка напомнила про опыт Сингапура, где была должность министра-наставника.
Об этом: Путин раскритиковал идею «наставника» над президентом
«При поступлении в высшие учебные заведения главным критерием должны быть знания, а не спортивные достижения. Если какие-то преференции есть, то это было сделано наверняка чтобы привлечь внимание к медальным видам спорта. Но в целом я считаю, что если есть преференции, то они должны распространяться на все виды спорта, в том числе и на те, которые олимпийскими не являются. Я сам начинал с самбо, это не олимпийский вид спорта. У нас есть национальные виды спорта, и это мы должны поддерживать. Надо будет посмотреть», — отметил Путин, отвечая на вопрос участницы встречи.
Об этом: Путин: при поступлении в вуз главный критерий знания, а не спортдостижения
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Заседание Госсовета по вопросам развития науки планируется провести в ближайшее время. Об этом 22 января заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус».
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Президент РФ Владимир Путин пообещал попросить главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову и её предшественника на этом посту, Владимира Мединского, заняться вопросами развития русского фольклора.
«Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов творчества в регионах России, но делаем пока ещё недостаточно», — сказал Путин.
Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём
Президент РФ Владимир Путин поздравил российское студенчество с Татьяниным днём, который отмечается 25 января.
Возможности для профессионального роста молодых людей должны использоваться максимально широко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос студента из Челябинской области на встрече в центре «Сириус» в Сочи 22 января.
Об этом: Путин призвал шире использовать возможности роста для молодых людей
Президент РФ Владимир Путин призвал ввести в школах профориентацию уже с первого класса.
«Когда профориентацию нужно начинать, если серьезно говорить, то ребенок сначала должен набраться общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться, но роль, миссия педагога — в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка, и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности», — сказал Путин.
Экс-министр Мединский без работы не останется — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры России Владимир Мединский, который не вошел в состав нового правительства Михаила Мишустина, без работы не останется.
Президент РФ Владимир Путин призвал прекратить «безразмерно раздувать вузы» в крупных городах РФ.
«Нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле слова», — сказал Путин.