Президент России Владимир Путин 22 января совершает рабочую поездку в Сочи. В частности, он посетит образовательный центр «Сириус» и в преддверии Дня российского студенчества встретится со студентами ведущих отечественных университетов, а также преподавателями

Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками в образовательном центре «Сириус». Фото: kremlin.ru