Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM Коронавирус у гражданина Китая, который в среду, 22 января, в Петербурге почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован, не подтвердился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель комитета по здравоохранению Петербурга.

«Коронавирус у гражданина Китая не подтвердился», — сказал собеседник агентства.

Добавим, что данные лабораторного исследования по заболевшему гражданину России, вернувшемуся из КНР, будут готовы к утру четверга.

20-летний гражданин КНР самостоятельно обратился в поликлинику Петербурга с жалобами на недомогание, после чего оттуда его увезли в больницу.

Напомним, в КНР отмечена вспышка нового респираторного заболевания, симптомы которого похожи на ОРВИ, однако побороть коронавирус не удаётся, из-за чего 17 из 444 заболевших погибли.