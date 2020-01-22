Нижний Новгород, , 19:26 — REGNUM В мэрии Нижнего Новгорода подвели итоги фестиваля «Горьковская ёлка» и пришли к выводу, что одной из самый популярных площадок стала главная площадь города — площадь Минина и Пожарского. Эксперты предлагают сохранить за площадью статус центральной площадки фестиваля, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В то же время эксперты предложили сократить территорию фестиваля до улицы Минина, чтобы не ограничивать движение общественного транспорта, основная часть которого двигается через площадь.

«Кроме того, нужно привлекать общественные территории в районах, которые бы радовали нижегородцев интересными мероприятиями», — отметила первый заместитель главы Нижнего Новгорода Наталья Казачкова.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь Минина и Пожарского является не только центральной площадью Нижнего Новгорода, но и крупной транспортной развязкой, въезд на которую осуществляется с трёх направлений. Регулярно во время проведения городских мероприятий жители центра и нижегородцы, которые здесь работают, вынуждены планировать пути объезда, поскольку центр города сковывают огромные пробки. Во время проведения чемпионата мира по футболу и при подготовке к нему площадь Минина была перекрыта почти три месяца, поскольку здесь была организована фан-зона, что значительно затрудняло движение транспорта на прилегающих улицах.

В этом году для проведения фестиваля «Горьковская ёлка» движения транспорта было ограничено в течение почти месяца. На улице Пискунова, по которой и двигался весь транспорт, постоянно скапливалась пробка.