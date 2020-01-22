Москва, , 19:18 — REGNUM Депутаты Госдумы обратились в Роспотребнадзор в связи с распространением нового коронавируса из Китая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Это хитрый вирус. Но его клиника понятна, эпидемиологические меры тоже ясны. Мы уже направили запрос в Роспотребнадзор… Я вскорости доложу о мерах предупреждения», — заявил Морозов.

Он призвал к профилактике.

«Надо работать, заниматься профилактикой. Вскорости, я так понимаю, начнут и лечение», — заявил Морозов, отметив, что для лечения необходимо будет понять, какой антивирусный препарат работает и как его эффективнее принимать.

Вирус постоянно мутирует, отметил парламентарий.

«Это проблема, которая требует быстрого и всестороннего изучения, поскольку коронавируса существует более трех десятков вариантов. Он постоянно мутирует, постоянно меняется», — заявил Морозов.

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