Санкт-Петербург, , 19:14 — REGNUM Врачи Боткинской больницы в Петербурге взяли анализы у двух пассажиров аэропорта «Пулково», которые прилетели в город на Неве из Китая, где отмечена вспышка смертельного коронавируса.

Под пристальным вниманием медиков оказались граждане РФ и КНР, они будут пребывать в медучреждении до тех пор, пока не будут готовы анализы. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

Читайте также: Двоих прибывших из Китая в Петербурге проверяют на коронавирус

По словам главного врача больницы Алексея Яковлева, один из пациентов — 20-летний гражданин Китая, другой — 23-летний гражданин РФ. У обоих есть симптомы респираторной инфекции, в том числе и те, которые свойственны коронавирусу.

«Действительно ли они заражены этой инфекцией, мы узнаем, когда будут готовы результаты лабораторных исследований — скорее всего, завтра», — отметил главврач.

Добавим, по данным СМИ, официально новое заболевание выявлено у 473 человек. Известно, что оно распространяется от человека к человеку. На сегодняшний день от коронавируса погибло 17 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Двоих прибывших из Китая в Петербурге проверяют на коронавирус