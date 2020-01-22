Москва, , 19:05 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о стадии обследования заболевших новым коронавирусом, прибывших в Санкт-Петербург из Китая, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Первая тема в СМИ — это поступление пациента с подозрением на коронавирус. Идёт стадия обследования… Из Санкт-Петербурга новость: два пациента, прибывших из Китая», — заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Идёт тестирование (на выявление вируса), соответственно, несколько дней», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос, когда будут известны результаты тестирования на наличие коронавируса.

В Госдуме прошла встреча депутатов комитета по охране здоровья с новым главой Минздрава.

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге приняли первых пациентов с подозрением на коронавирус.