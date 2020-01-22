Красноярск, , 19:26 — REGNUM Метро в Красноярске будет построено в лучшем случае в 2024 году, а не в 2022-м, как предполагалось ранее, заявил директор Управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов. Об этом 22 января сообщает портал Sibnovosti.ru.

О вводе первой линии красноярской подземки в 2024 году главный красноярский метростроевец рассказал на IX Архитектурно-строительном форуме Сибири.

«Пока определяем следующие главные даты: 2020 год — начало расконсервации, 2024 год — запуск первой линии для пассажиров. По подсчетам, весь проект обойдётся в 77 млрд рублей», — рассказал Иванов в ходе круглого стола, посвящённого строительству красноярского метро.

Там же было заявлено, что поезда в Красноярском метро с самого начала планируются, как беспилотные. Станции глубокого залегания будут достигать 70−80 метров. А грузопоток к 2033 году должен достигнуть 70 млн пассажиров в год, с этим показателем Красноярск должен выйти на четвёртое место после метро Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае уже разработана документация по планировке территории для первой и второй линий красноярского метрополитена. До конца января документы должны пройти согласование с краевыми министерствами, службами и муниципалитетами — властями Красноярска и Емельяновского района.

Напомним, проект красноярской подземки был заморожен с середины 90‑х годов XX века. В строительство тогда было вложено порядка 12 млрд рублей. В настоящее время содержание метро съедает десятки миллионов рублей ежегодно.

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