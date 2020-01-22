Екатеринбург, , 18:53 — REGNUM В Краснотурьинске (Свердловская область) отменили утренние автобусы в Екатеринбург. Об этом сообщают в сообществе «Краснотурьинск LIVE» в социальной сети ВКонтакте.

Жители сообщают, что в городе приостановили продажу билетов на автобусный рейс № 894 до столицы Среднего Урала. Билеты не будут продаваться до 15 апреля из-за снижения пассажиропотока.

В сообществе предполагают, что горожане стали предпочитать автобусам сервисы по поиску попутчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посёлке Бисерти парализовало движение общественного транспорта. Из-за сильного снегопада в населённом пункте было сильно затруднено движение.

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