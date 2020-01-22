Волосово, Ленинградская область, , 18:35 — REGNUM Три человека погибли в Волосовском районе Ленинградской области при столкновении легкового автомобиля с деревом в кювете.

По информации Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 16:50, в поселке Калитино на автодороге «Роговицы — Калитино» водитель (мужчина 1978 г.р.), управлявший автомобилем Volkswagen Jetta, допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Там и произошел наезд на дерево.

В ДТП погиб сам водитель водитель и двое его пассажиров (мужчины 1972 и 1978 г.р.).

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в УГИБДД.