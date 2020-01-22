Екатеринбург, , 18:26 — REGNUM Экс-ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Стариков подверг критике проект генплана Екатеринбурге до 2035 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известному архитектору не понравилось, что в документе не предлагаются соответствующие вызовам времени транспортная схема и схема деловой активности. Жители города будут вынуждены снова ежедневно ездить в центр города, сетует Стариков.

Кроме того, разработчикам генплана стоит учесть экологическую ситуацию в городе, которую усугубляют не производства, а большое количество автомобилей, считает экс-ректор.

Как сообщало ИА REGNUM, генплан развития города будут переделывать. Новой версии документа продлят горизонт планирования до 2040 года.

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