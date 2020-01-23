23 января 2020 | Время чтения 4 мин

Упорство, с каким дочка «РТ-Инвест» оператор мусоросжигательных заводов компания «АГК-1» отказывается выдавать на общественную экспертизу проектную документацию своих предприятий, очевидным образом указывает на то, что в проектах не всё так гладко, как о том рассказывают общественности

Игорь Свирин, , 10:17 — REGNUM Мне часто приходится писать о скандалах в отрасли обращения с отходами, да и в целом проблемы мусоропереработки находятся в фокусе внимания. Поэтому я охотно откликнулся на предложение члена «Русского экологического общества» (МОО Русэко), руководителя рабочей группы по проведению общественной экологической экспертизы проекта строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ЗТО) близ деревни Хметьево в Солнечногорском районе Подмосковья Айрата Мухаметшина посетить офис компании «АГК-1», чтобы получить проектную документацию.

Мусоропереработка Иван Шилов © ИА REGNUM

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Солнечногорскому району, бывшему некогда курортной жемчужиной Подмосковья, явно недостаточно имеющихся заводов по переработке пластика, комплекса по переработке отходов, который собираются построить на месте устроенной бравыми военными свалки. Сюда же стоит добавить заявления чиновников о том, что в район будет вывозится для обезвреживания фильтрат с областных свалок. Видимо, мудрые областные мужи решили окончательно превратить район в зону экологического бедствия и согласовали строительство ЗТО, даже специальным распоряжением губернатора Воробьева выделили без проведения конкурса земельный участок.

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Истинное положение дел от общества тщательно скрывается, а из тех крупиц собранной активистами и экологами информации следует, что уже строительство рециклинговых предприятий нанесло здоровью местных жителей непоправимый ущерб, катастрофически выросли уровень онкологических заболеваний и смертности от них. Естественно, что строительство очередного вредного предприятия у местного населения вызывает стойкое отторжение. И заставляет таких небезразличных к судьбе своего края людей, как Мухаметшин, и многих других вступать в отчаянную борьбу за свое право на полноценный и здоровый образ жизни.

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Возвращаясь к переговорам с представителями «АГК-1», отмечу, что эколог заблаговременно выполнил все полагающиеся по закону процедуры. Отправил в администрацию Солнечногорского района соответствующих формы и содержания заявление о проведении общественной экологической экспертизы проекта строительства «Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тон в год (Россия, Московская область, городское поселение Солнечногорск)». Не получил в установленные законом сроки возражений и направил соответствующий запрос в «АГК-1». Далее были устные переговоры, в середине которых директор по экологии и охране труда Елена Ямщикова неожиданно исчезла из поля зрения общественников. Далее были новогодние праздники и безуспешные попытки экологов связаться с Ямщиковой. Осознав контрпродуктивность дистанционного общения, в Русэко решили лично посетить офис компании.

В ходе переговоров, на которых «АГК-1» представляла Елена Ямщикова, выяснилось, что экологи, требуя проектную документацию ЗТО, а мусоросжигальщики — отказывая им, ссылаются на 22-ю статью 174-го федерального закона «Об экологической экспертизе», причем на идущие один за другим пункт один и два. Экологи уверены в том, что имеют право на проведение независимой экспертизы объекта безотносительно к государственной экологической экспертизе.

В то время как юристы компании убеждены в том, что независимое исследование должно проводиться либо одновременно с государственным, либо предшествовать ему. А кроме того, считают, что раз получены все необходимые государственные разрешения, то общественная экспертиза попросту лишняя. Удивительная позиция, не правда ли?

Сначала компания всячески препятствует законным требованиям граждан, судится, подает апелляции, затягивает исполнительное производство, а потом ссылается на то, что якобы все сроки прошли, а потому, дорогие граждане, никаких проектов вы не получите. Но и это лишь часть проблемы, даже если экологи по суду добиваются, чтобы им предоставили документацию, оказывается, что поезд вновь ушел, им выдаются уже отмененные проекты. И когда мусоросжигальщиков в очередной раз ловят за руку, они жестом фокусника достают из рукава новое положительное заключение госэкспертизы, мол, что вы, дорогие, всё давно не так, мы всё исправили, вот вам заключение. Но проект, по которому мы его получили, всё равно не покажем.

Подводя итоги встречи, отмечу, что ее участники договорились о том, чтобы провести встречу между членами экспертной комиссии и специалистами компании, на которой последние, так, по крайней мере, заверила на словах Ямщикова, постараются развеять все опасения общественности. Тут, наверное, не нужно говорить о том, что «сено плохая замена овсу», вряд ли экологи, не проанализировав проект, смогут сформулировать необходимые в таких случаях вопросы. Как представляется, на то и расчет.

В очередной раз заявленная получателями энергии из отходов позиция, как, впрочем, и вся предыдущая история, связанная со строительством МСЗ, очевидным образом указывает на то, что экологически безупречному «РТ-Инвест» и его дочкам есть что скрывать. Этим и только этим объясняется отчаянное нежелание показывать истинное воздействие на окружающую среду своих технологий.