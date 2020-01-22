Москва, , 18:14 — REGNUM Жителям России не следует волноваться из-за вспышки ранее не известного коронавируса в Китае. Об этом 22 января заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению парламентария, гибель людей от нового вида вирусов является трагедией. Однако не следует преувеличивать её масштаб.

«Давайте вспомним, что в Китае живёт полтора миллиарда человек. Очень печально, что растёт смертность. Но пока оснований для паники ни в Китае, ни в России нет», — сказал Затулин.

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