Волжский, Волгоградская область, , 18:09 — REGNUM Первый урожай баклажанов собрали в тепличном агрокомплексе «Волжский» в Волгоградской области. Выращивание этого овоща стало возможным благодаря особым условиям, которые созданы в этих теплицах последнего — пятого — поколения, сообщили 22 января в пресс-службе регионального правительства.

С начала 2020 года в волжских теплицах выращено более двух тысяч тонн овощей, это в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В основном здесь выращивают томаты и огурцы, теперь ассортимент расширился. Использование передовых технологий позволяет вести производственный цикл не только в летний, но и в осенне-зимний сезоны.

На предприятии продолжается строительство второй очереди теплиц пятого поколения. В итоге площадь защищённого грунта составит 23,5 гектара, а производство овощей — около 13 тысяч тонн в год.