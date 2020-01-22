Усмань, Липецкая область, 22 января 2020, 18:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил введение «Сертификатов образования» для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Как сообщает ИА REGNUM, на вопрос о сертификатах он ответил в ходе встречи с общественными организациями в Усмани 22 января.
Руководитель Союза молодых учёных Липецкой области Ирина Глазунова отметила, что действующие программы обучения и повышения квалификации молодых матерей имеют существенный недостаток, так как не учитывают, что женщины в декретном отпуске фактически не располагают своим временем. Она спросила, будет ли распространяться практика «Сертификатов образования» — программ дистанционного обучения, которые в пилотном режиме начали действовать в нескольких регионах.
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