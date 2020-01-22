Усмань, Липецкая область, , 18:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил введение «Сертификатов образования» для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Как сообщает ИА REGNUM, на вопрос о сертификатах он ответил в ходе встречи с общественными организациями в Усмани 22 января.

Руководитель Союза молодых учёных Липецкой области Ирина Глазунова отметила, что действующие программы обучения и повышения квалификации молодых матерей имеют существенный недостаток, так как не учитывают, что женщины в декретном отпуске фактически не располагают своим временем. Она спросила, будет ли распространяться практика «Сертификатов образования» — программ дистанционного обучения, которые в пилотном режиме начали действовать в нескольких регионах.

«Если женщина понимает, что она не выбывает навсегда с рынка труда, что она может получить либо другую профессию, либо повысить квалификацию, — это чрезвычайно важно. Это не становится препятствием для решения о рождении ещё одного ребёнка.

Практика хорошая. Мы посмотрим, как это работает в других регионах. Мы людям предпенсионного возраста такой сертификат уже ввели. В принципе, идея очень хорошая, и мы постараемся её широко применять», — ответил президент.

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