Калининград, , 18:03 — REGNUM В Калининграде сегодня, 22 января, региональные власти ознакомились с работой новых помещений в детском саду № 78 по улице Павлика Морозова, в котором начали работу четыре новых ясельных группы, сообщила пресс-служба правительства области.

В 2019 году в этом детском саду началось строительство одноэтажной пристройки. В новом блоке работают только ясельные группы. Во время осмотра помещений губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что в течение двух лет будут построены одиннадцать детских садов, семь из них будут расположены в Калининграде.

Кроме этого принят проект постановления, согласно которому в Калининграде по улице Каштановая аллея в 2020 году планируется начало строительства нового корпуса школы №50, который будет рассчитан на 900 мест. Стоимость этого проекта составляет 1,031 млрд рублей.