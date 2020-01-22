Москва, , 17:56 — REGNUM Сотрудники Внуковской таможни начали работу в защитных масках и перчатках на пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС в связи с распространением коронавируса из Китая. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу таможни.

В свою очередь в пресс-службе Домодедовской таможни сообщили, что руководством предприняты исчерпывающие меры по усилению контроля на границе.

«Сотрудникам ведомства поступили указания в виде инструкции об усилении контроля за рейсами, прибывающими из Китая, в том числе о проведении опроса и анкетирования в целях выявления зараженных, а также контактирующих лицах», — отметили в таможне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге был госпитализирован первый пассажир с подозрением на коронавирус, распространившийся в Китае.